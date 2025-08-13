Иран представил новые ракеты большой дальности

В Иране презентовали ракеты "Хоррамшахр-5", которые смогут потенциально поразить цели в США.

Член Комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Абольфазл Зохреванд заявил, что Иран теперь обладает ракетами большой дальности, которые способны достичь США и Канады.

По словам Зохреванда, ракета "Хоррамшахр-5" может преодолеть 12 тыс км, а ее боевая часть весит 2 тонны. Удар нескольких ракет сопоставим с ядерным, отмечает госдеятель Ирана.

"Это означает, что ущерб, обычно наносимый двумя-тремя ядерными бомбами, можно нанести и десятью ракетами «Хоррамшахр-5». Это сдерживание. Если США, Канада или любая другая страна планируют напасть на вас, мы можем нанести ответный удар"

– Абольфазл Зохреванд

Зохреванд также отметил, что дипломатические методы исчерпаны, поэтому прямой военный конфликт между Ираном и США может стать реальностью.