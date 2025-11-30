Иран наращивает транзитный потенциал

Власти Ирана намерены уже к 2029 году нарастить железнодорожный транзит через страну до 10 миллионов тонн грузов, сообщил замминистра дорог и городского развития страны Джаббар Али Закери.

Объем транзитных железнодорожных грузоперевозок в Иране за 4 года, к 2029 году, вырастет в два раза - до 10 млн т, заявил заместитель министра дорог и городского развития, исполнительный директор Иранской железнодорожной компании Джаббар Али Закери на заседании Железнодорожной администрации.

Такие показатели возможны с учетом расширения сотрудничества с соседними странами и странами СНГ. В уходящем году Иран уже нарастил объем международных грузоперевозок на 12%, и потенциал для его роста огромен, отметил чиновник, передает Trend.

За минувший иранский год, исчисляющийся с 20 марта 2024 г. по 20 марта 2025 г., общий объем транзита по иранским железным дорогам составил 5 млн т, в том числе 2,4 млн т чистого транзита, а 2,6 млн тонн - импорта и экспорта самого Ирана.