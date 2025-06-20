Иран наносит ракетный удар по Израилю

Запуск ракет из Ирана по Израилю зафиксирована Армия обороны Израиля. По ее сообщению, системы ПВО работают на перехват, жителям страны рекомендовано укрыться в убежищах.

Ракеты были выпущены из Ирана некоторое время назад, вскоре после удара США по иранским ядерным объектам, такое сообщение распространила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, выпущенные из Ирана в направлении территории Израиля"

– заявление ЦАХАЛ

В сообщении уточняется, что израильские системы обороны занимаются устранением ракетной угрозы.

Кроме того, в некоторых районах страны объявлена воздушная тревога. Население должно срочно скрыться в убежищах.

В общей сложности, согласно оценкам ЦАХАЛ, Иран запустил от 20 до 30 баллистических ракет.

Позже израильская служба скорой помощи заявила об 11 раненых в результате удара по центральной и северной части Израиля. Почти все ранения легкие, только один мужчина примерно 30 лет был ранен осколками, его ранения оцениваются как средней степени тяжести.