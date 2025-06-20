Удар США по Ирану будет иметь долгосрочные последствия – Аракчи

Нанесенный американской армией удар по объектам ядерной программы Ирана повлечет за собой серьезные и длительные последствия, заявил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.

Атака на объекты ядерной программы Ирана, совершенная американскими ВВС сегодня ночью, станет причиной серьезных последствий, рассказал глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.

Министр констатировал, что США, будучи постоянным членом Совбеза ООН, совершили грубое нарушение Устава международной организации, а также нарушили нормы международного права и Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), ведь нападение было совершено на мирные объекты ядерной инфраструктуры.

"События сегодняшнего утра возмутительны и будут иметь долгосрочные последствия"

– глава МИД Ирана

Дипломат обратил внимание на то, что, согласно Уставу ООН, в рамках которого допускается законная самооборона, Исламская Республика вправе защищать свой суверенитет и отстаивать национальные интересы.