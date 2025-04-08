Вестник Кавказа

Иран и Китай помогут Казахстану в производстве губчатого чугуна

Пар из труб
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранская компания объединилась с китайскими производителями для помощи казахстанским производителям губчатого чугуна – он будет производиться по новой технологии Pered.

Иранский холдинг Ascotec и китайская компания TCS (Tata Consultancy Services) заключили соглашение о сотрудничестве для налаживания производства губчатого чугуна по технологии Pered в Казахстане.

Церемония подписания соглашения о сотрудничестве прошла в Тегеране, в ней приняли участие заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Ваджихулла Джафари и другие официальные лица, передает Trend.

Подписанное соглашение стало первым примером инженерного сотрудничества по новой прогрессивной технологии и свидетельствует о значительном прогрессе в технологическом развитии сталелитейной промышленности Ирана, отметил на церемонии исполнительный директор холдинга Ascotec Амир Али Тахирзаде.

Планируется, что благодаря промышленной кооперации трех стран завод в Казахстане сможет выпускать до 800 тыс т востребованного продукта.

Новое соглашение - важный шаг в сотрудничестве Ирана и Китая в других странах, подчеркнул и заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Ваджихулла Джафари.

Отметим, новая технология – разработка иранских специалистов, она уже зарегистрирована, а производство губчатого железа по технологии Pered успешно применяется на иранских предприятиях.

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