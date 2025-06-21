Иран и Израиль продолжили обмен ударами минувшей ночью

Ночью на понедельник 23 июня в городах Ирана и Израиля звучали звуки авиации, сирены, взрывы - военные двух стран обменивались ударами. Первым атаковал Израиль.

Конфликт Ирана и Израиля продолжается, обострение длится 10-й день, обе стороны сообщают о ночных обстрелах.

В ночь на понедельник Израиль ударил по Ирану, обстрелу подверглись Тегеран и другие города.

Согласно заявлению армии Израиля, 20 истребителей ВВС использовали более 30 боеприпасов для ударов по объектам иранской военной инфраструктуры в Тегеране и на западе Ирана. Для атак использовалась разведывательная информация. В ЦАХАЛ уточнили, что основными целями стали склады ракет, пусковые установки, в том числе зенитная ракетная установка, расположенная в центре Тегерана, а также военные радиолокационные станции в городах Керманшах и Медан.

По данным СМИ, в центре Тегерана прогремела серия мощных взрывов. ПВО Ирана работали над отражением ударов.

После этого Иран атаковал Израиль - в ряде районов еврейского государства звучали сирены воздушной тревоги, население укрылось в бомбоубежищах.

"Защитные системы работают, чтобы перехватить угрозу"

– ЦАХАЛ