Иран и Израиль продолжили обмен ударами минувшей ночью

Конфликт Ирана и Израиля продолжается, обострение длится 10-й день, обе стороны сообщают о ночных обстрелах.
В ночь на понедельник Израиль ударил по Ирану, обстрелу подверглись Тегеран и другие города.
Согласно заявлению армии Израиля, 20 истребителей ВВС использовали более 30 боеприпасов для ударов по объектам иранской военной инфраструктуры в Тегеране и на западе Ирана. Для атак использовалась разведывательная информация. В ЦАХАЛ уточнили, что основными целями стали склады ракет, пусковые установки, в том числе зенитная ракетная установка, расположенная в центре Тегерана, а также военные радиолокационные станции в городах Керманшах и Медан.
По данным СМИ, в центре Тегерана прогремела серия мощных взрывов. ПВО Ирана работали над отражением ударов.
После этого Иран атаковал Израиль - в ряде районов еврейского государства звучали сирены воздушной тревоги, население укрылось в бомбоубежищах.
"Защитные системы работают, чтобы перехватить угрозу"
– ЦАХАЛ