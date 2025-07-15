Иран и "евротройка" условились продолжить консультации по ядерной проблематике

В Стамбуле состоялись переговоры представителей Ирана и Германии, Франции, Великобритании. Замглавы МИД Ирана по итогу встречи сообщил, что переговоры будут продолжены.

Переговоры Ирана и "евротройки", включающей Германию, Францию и Великобританию, связанные с иранской ядерной программой, прошли сегодня в Стамбуле.

Встреча состоялась на уровне заместителей министров иностранных дел. Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади назвал состоявшиеся переговоры серьезными и открытыми, стороны условились продолжить консультации.

"Мы вместе с (замглавы МИД Маджидом) Тахт-Раванчи провели серьезные, открытые и детальные переговоры с лидерами трех европейских стран"

– Гариб-Абади

Он уточнил, что на встрече были разобраны последние события, связанные с вопросом о санкциях и ядерной проблематикой. Иран выступил с критикой позиции "евротройки" по недавнему конфликту Израиля и Ирана.

Замглавы МИД Ирана добавил, что консультации с европейскими странами будут продолжены.

"Обе стороны пришли на эту встречу с конкретными предложениями, различные стороны которых были обсуждены. Было также решено продолжить консультации по этому вопросу"

– Гариб-Абади