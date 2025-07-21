Иран и "евротройка" проводят переговоры в Стамбуле

В Стамбуле стартовала встреча представителей Тегерана и "евротройки", посвященная иранской ядерной программе. Во встрече участвуют замминистры Ирана, Германии, Франции и Великобритании.

Переговоры Ирана и "евротройки", включающей Германию, Францию и Великобританию, начались в Стамбуле, сообщает агентство ISNA.

Встреча посвящена напряженности, которая возникла между странами с связи с вопросом реализации ядерной программы Ирана. В Стамбул на переговоры прибыли представители МИД Ирана и "евротройки", встреча проводится на уровне заместителей министров.

Европейские страны готовы рассмотреть возобновление санкционного давления на Иран до конца лета, если иранское руководство не пойдет на ядерную сделку с США.

Отметим, что Иран и США в настоящее время не проводят переговоров.

В Иране ранее предупредили, что дадут ответ, в том случае если "евротройка" решит вернуться к антииранским санкциям. Также замглавы МИД ИРИ Казем Гариб-Абади в преддверии переговоров с Европой не исключил, что на фоне восстановления санкций будет рассмотрен выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Цели Ирана на переговорах с "евротройкой"

Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала о том, чего хочет добиться Тегерана в диалоге с европейскими участниками предыдущей ядерной сделки.

"С обеих сторон сейчас идет разговор об обогащении урана на иранской территории. Одно из важнейших условий Ирана для переговоров со всеми державами, которые принимали участие в СВПД – это сохранение обогащения урана до каких-то минимальных значений, допустим, до 5% или 3%. Сохранение этого условия для Ирана очень важно. Поэтому представляется, что он будет достаточно жестко стоять на этом требовании", - прежде всего сказала она.

"Иран, насколько известно, согласился на определенные инспекции, которые будут проводить международные организации на его ядерных объектах. На это Иран готов пойти, но категорически не будет соглашаться с возвратом санкций, отмененных после заключения СВПД – это вторая ключевая тема для переговоров с "евротройкой". Тегеран старается не допустить, чтобы ЕС и международное сообщество на уровне ООН восстанавливало ограничения, действовавшие до ядерной сделки", - отметила Ирина Федорова.

Цели "евротройки" на переговорах с Ираном

Между тем Германия, Франция и Британия строго против обогатительных работ на ядерных объектах Ирана. "Европейские участники СВПД настаивают на полном прекращении обогащения урана в Иране. В этом они проявляют солидарность с США, желающими лишить Иран возможности обогащать уран под видом борьбы с угрозой получения Ираном ядерного оружия", - обратила внимание востоковед.

"И, конечно, "евротройка" может поднять вопрос о ракетном арсенале Ирана, о баллистических ракетах иранского производства. Это вызывает беспокойство "евротройки", и, возможно, они потребуют ограничения ракетной программы Ирана", - заключила Ирина Федорова.