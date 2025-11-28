Иран готовит к спуску на воду военный корабль "Хузестан"

В скором времени флот военно-морских сил Ирана пополнит новый военный корабль "Хузестан", который позволит Ирану выполнять более масштабные морские миссии на большие расстояния.

Иранские корабелы готовят к спуску на воду новый военный корабль "Хузестан", который пополнит численность военно-морских сил (ВМС) Исламской Республики Иран, сообщил сегодня командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани.

Основное предназначение корабля - сопровождение иранских гражданских судов в международных водах по всему миру, сейчас такие задачи выполняются последовательно и эффективно, отметил контр-адмирал, передает иранское государственное информационное агентство Mehr.

Помимо мягких, у иранских ВМС есть и жесткие аспекты военно-морской мощи страны: их оперативные группы активно участвуют в совместных учениях - одно на Дальнем Востоке, а другое в водах у берегов Африканского континента, отметил командующий.

Военный корабль "Хузестан", однотипный с "Кордестаном", вскоре вступит в строй, после чего он позволит Ирану выполнять более масштабные морские миссии на большие расстояния.

Военно-морская мощь Ирана позволяет стране защищать и использовать морские ресурсы в поддержку национальных интересов, добавил Шахрам Ирани.