Иран готов отказаться от оружейного урана взамен на отмену санкций

Иран готов подписать ядерную сделку с США и ликвидировать собственные запасы высокообогащенного урана в обмен на отмену американских санкций, заявил советник верховного лидера Ирана Али Шамхани.

Тегеран готов подписать с США соглашение по мирному атому, если Вашингтон пойдет на отмену антииранских экономических санкций, заявил телеканалу NBC News советник верховного лидера Ирана Али Шамхани.

"Иран обязуется никогда не создавать ядерное оружие, избавиться от своих запасов высокообогащенного урана, который может быть использован для создания оружия, согласится обогащать уран исключительно до более низких уровней, необходимых для гражданского использования"

- Али Шамхани

Помимо этого, Иран позволит международным инспекторам контролировать этот процесс в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций в отношении Ирана, отметил советник, передает "Интерфакс".

Причем Иран готов подписать соглашение хоть сегодня, если все эти условия будут выполнены: если американцы будут действовать так, как они говорят, то, несомненно, у нас могут улучшиться отношения, - добавил Али Шамхани.

Напомним, ранее Иран выступил с предложением о создании консорциума стран Ближнего Востока для обогащения урана с привлечением американских инвесторов. Предложение о консорциуме было представлено на встрече в Маскате в минувшее воскресенье главой МИД ИРИ Аббасом Аракчи спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу. Данная инициатива рассматривается Тегераном как альтернатива требованию Вашингтона об отказе от иранской ядерной программы.

В рамках консорциума Иран планирует обогащать уран до 3,67% и поставлять его в другие арабские государства для использования в мирных целях. На иранских ядерных объектах смогут присутствовать международные наблюдатели, в том числе американские.