Иран предложил США создать ядерный консорциум

Иран в рамках переговоров с США по ядерной программе предложил создать трехсторонний ближневосточный консорциум для обогащения урана в мирных целях, пишет NYT. В консорциум помимо Ирана могли бы войти ОАЭ и Саудовская Аравия.

Иран выступил с предложением о создании консорциума стран Ближнего Востока для обогащения урана с привлечением американских инвесторов, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Предложение о консорциуме было представлено на встрече в Маскате в минувшее воскресенье главой МИД ИРИ Аббасом Аракчи спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу. Данная инициатива рассматривается Тегераном как альтернатива требованию Вашингтона об отказе от иранской ядерной программы. В консорциум могли бы войти ОАЭ и Саудовская Аравия, говорится в материале NYT.

В рамках консорциума Иран планирует обогащать уран до 3,67% и поставлять его в другие арабские государства для использования в мирных целях. На иранских ядерных объектах смогут присутствовать международные наблюдатели, в том числе американские.

С начала 2025 года состоялось четыре встречи Ирана и США по ядерной сделке, все переговоры проходят при участии Омана, который выступает посредником.