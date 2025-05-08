Иран никогда не будет стремиться к ядерному оружию – президент

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сделал заявление после очередного раунда непрямых переговоров иранской и американской делегаций, который прошел сегодня в Маскате.
По словам президента, Тегеран участвует в переговорах для того, чтобы наглядно продемонстрировать: Иран не хочет войны.
Кроме того, Пезешкиан подчеркнул, что ИРИ также никогда не испытывала желания создать ядерное оружие и не собирается стремиться к этому.
В то же время, обратил внимание он, Исламская Республика не намерена ни на каких основаниях лишаться своего права развивать мирный атом.
Напомним, ранее сегодня глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил по итогам переговоров в Маскате, что сторонам удалось сблизить позиции. Кроме того, дипломат указал на готовность Ирана скорректировать уровень обогащения урана, чтобы упростить процесс установления доверия с США.