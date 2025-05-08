Иран никогда не будет стремиться к ядерному оружию – президент

Тегерану не нужно ядерное оружие, так что Иран никогда не будет стремиться создать его, заявил президент ИРИ. По словам Масуда Пезешкиана, Исламской Республике не нужна война.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сделал заявление после очередного раунда непрямых переговоров иранской и американской делегаций, который прошел сегодня в Маскате.

По словам президента, Тегеран участвует в переговорах для того, чтобы наглядно продемонстрировать: Иран не хочет войны.

Кроме того, Пезешкиан подчеркнул, что ИРИ также никогда не испытывала желания создать ядерное оружие и не собирается стремиться к этому.

В то же время, обратил внимание он, Исламская Республика не намерена ни на каких основаниях лишаться своего права развивать мирный атом.

Напомним, ранее сегодня глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил по итогам переговоров в Маскате, что сторонам удалось сблизить позиции. Кроме того, дипломат указал на готовность Ирана скорректировать уровень обогащения урана, чтобы упростить процесс установления доверия с США.