Вестник Кавказа

Иран атаковал Израиль дронами и ракетами

Иран атаковал Израиль дронами и ракетами
© Фото: сайт агентства Tasnim
Комбинированную атаку территории Израиля провели подразделения КСИР.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили об атаке Израиля дронами и ракетами. Об этом сообщил официальный представитель операции "Правдивое обещание 3" Иман Таджик. 

"Началась 21-й волна комбинированной атаки "Правдивое обещание 3" Корпуса стражей исламской революции Ирана с задействованием ракет и БПЛА"

– Иман Таджик 

Отметим, что вечером 22 июня израильские войска нанесли удары по ряду целей в Иране. Удары были нанесены в том числе по комплексу в Парчине. 

Напомним, что Израиль 13 июня начал военную операцию "Восстающий лев", целью которой является нейтрализация ядерной угрозы со стороны Ирана.

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