Иран атаковал Израиль дронами и ракетами

Комбинированную атаку территории Израиля провели подразделения КСИР.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили об атаке Израиля дронами и ракетами. Об этом сообщил официальный представитель операции "Правдивое обещание 3" Иман Таджик.

"Началась 21-й волна комбинированной атаки "Правдивое обещание 3" Корпуса стражей исламской революции Ирана с задействованием ракет и БПЛА"

– Иман Таджик

Отметим, что вечером 22 июня израильские войска нанесли удары по ряду целей в Иране. Удары были нанесены в том числе по комплексу в Парчине.

Напомним, что Израиль 13 июня начал военную операцию "Восстающий лев", целью которой является нейтрализация ядерной угрозы со стороны Ирана.