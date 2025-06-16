Вестник Кавказа

Иран атаковал авиабазы в Израиле

Иран атаковал авиабазы в Израиле
Иран наносит удары по местам базирования израильских ВВС.

Армия Ирана атаковала авиабазы на территории Израиля. Об этом сообщает Fars со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР). 

"Целью новой масштабной ракетной операции стали авиабазы Израиля, с которых взлетают самолеты противника для совершения нападений на нашу страну"

– КСИР 

Информации о последствиях ударов пока не поступало. 

Ранее иранские войска запустили порядка восьми ракет в сторону Израиля, ЦАХАЛ заявил о перехвате средств поражения. 

Напомним, что Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана. Тегеран ответил ракетными ударами по целям в Израиле.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1275 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.