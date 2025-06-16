Иран атаковал авиабазы в Израиле

Иран наносит удары по местам базирования израильских ВВС.
Армия Ирана атаковала авиабазы на территории Израиля. Об этом сообщает Fars со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).
"Целью новой масштабной ракетной операции стали авиабазы Израиля, с которых взлетают самолеты противника для совершения нападений на нашу страну"
– КСИР
Информации о последствиях ударов пока не поступало.
Ранее иранские войска запустили порядка восьми ракет в сторону Израиля, ЦАХАЛ заявил о перехвате средств поражения.
Напомним, что Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана. Тегеран ответил ракетными ударами по целям в Израиле.