Германия ожидает смены власти в Иране

Канцлер ФРГ хочет, чтобы израильская операция завершилась сменой власти в Иране. При этом он подчеркнул, что предложение вернуться за стол переговоров по-прежнему в силе.

Германия рассчитывает на смену власти в Иране по итогам израильской операции. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

"Мы здесь имеем дело с террористическим режимом, как внутри страны, так и извне. Было бы хорошо, если бы пришел конец этому режиму"

– Фридрих Мерц

При этом он добавил, что часть правительства Исламской Республики могла бы принимать участие в переговорах.

"Все еще существует возможность для части правительства, которая пока способна действовать, вернуться за стол переговоров. Предложение в силе"

– канцлер Германии

По его словам, если правительство ИРИ не готово вести переговоры, то еврейское государство доведет дело до конца.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась в конце прошлой недели в результате атаки, совершенной ВВС Израиля на военные и ядерные объекты Ирана.