Ирак призвал СБ ООН рассмотреть нарушение Израилем своего воздушного пространства

Ирак подал официальную жалобу в СБ ООН, в которой решительно осудил нарушение израильской стороной иракского воздушного пространства страны в ходе нанесения ракетных ударов по Ирану.

Ирак подал жалобу в Совет Безопасности (СБ) ООН, обвинив Израиль в нарушении им воздушного пространства республики в ходе операции по нанесению ударов по Ирану, говорится в заявлении на сайте иракского МИД.

"Республика Ирак подала официальную жалобу в СБ ООН, в которой решительно осудила нарушение израильской стороной иракского воздушного пространства и его использование для совершения военных атак в регионе"

- текст заявления

Действия Израиля представляют собой "вопиющее нарушение суверенитета Ирака" и нарушение положений международного права и Устава ООН, в том числе принципов, касающихся "уважения суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела", говорится в документе, передает РИА Новости.

Ирак призвал Совет Безопасности использовать свои полномочия для сдерживания израильского образования и предотвращения подобных нарушений, а также обеспечить уважение суверенитета и территориальной целостности Ирака, способствуя сохранению безопасности и стабильности в регионе, - добавили в министерстве.

Совет Безопасности ООН сегодня соберется на экстренное заседание в связи с атаками Израиля на Иран, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

"Совбез ООН сегодня соберется на внеочередное заседание в связи с израильской атакой на Иран. Начало – в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве). Ожидаем в том числе информацию от МАГАТЭ о состоянии ядерных объектов в этой стране"

- Дмитрий Полянский