Иорданское правительство одобрило соглашение с Россией об отмене виз для туристов

Кабинет министров Иордании одобрил российско-иорданское соглашение о взаимной отмене виз для туристических поездок, пишут местные СМИ.
"Совет министров Иордании на заседании под председательством премьер-министра Джафара Хассана принял решение одобрить соглашение между правительством Иордании и правительством Российской Федерации о взаимной отмене визовых требований для граждан обеих стран"
– газета Nabaa Jordan
Издание подчеркивает, что данное соглашение говорит о стремлении Москвы и Аммана укреплять сотрудничество и развивать партнерство.
Напомним, весной стало известно, что после вступления новых правил в силу россияне и граждане Иордании смогут не оформлять визы для поездок в качестве туристов, не превышающих 30 дней. В общей сложности нельзя находиться на территории другого государства более 90 дней в течение календарного года. На сегодняшний день россияне могут получить визу по прибытии в Иорданию, она стоит около $60.