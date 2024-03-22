Отдых в Иордании 2025: что такое Иорданская тропа и как ее пройти?

Святослава Прокофьева

Иорданская тропа проходит через самые интересные ландшафты страны. Расскажем, как попасть в Иорданию из России в 2025 году, безопасно ли в Иордании сейчас, что такое Иорданская тропа, где она находится, как ее пройти и когда, какие участки лучше выбрать и какие достопримечательности можно увидеть во время похода.

Подобно тому, как в Турции есть Ликийская и Карийская тропы, Испании - Путь Святого Иакова (Камино-де-Сантьяго), а в Соединенных Штатах - Аппалачская тропа, так и у Иордании есть свой популярный маршрут для пеших походов на длинные дистанции. Здесь можно неспешно прогуляться по римской брусчатке и под стенами замков крестоносцев.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как попасть в Иорданию из России в 2025 году?

На днях стало известно, что Россия готовится к отмене виз с Иорданией. Попасть в страну и до этого было несложно, виза ставилась просто по прибытии (либо заранее онлайн), но теперь можно будет сэкономить 4,5 тысячи рублей за ее оформление. Продолжительность пребывания, на который не нужна виза, составит один месяц, а суммарно за год в стране россиянам можно будет находиться 3 месяца. Поэтому прогнозируется увеличение туристического потока.

Из РФ есть прямые рейсы в Амман, их обслуживает авиакомпания Royal Jordanian. Улететь из России в Иорданию прямым рейсом можно по вторникам и пятницам, время в пути туда - 5 часов 50 минут, обратно - 5 часов 35 минут. Прямых рейсов из России в курортную Акабу на Красном море пока что нет, добраться можно с пересадкой.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Безопасно ли сейчас в Иордании?

К сожалению, Иорданская тропа пролегает в части мира, охваченной конфликтами. Но в то время как ситуация в Израиле и Палестине остается напряженной, Иордания остается островком стабильности. Единственное, не стоит приближаться к сирийской и иракской границам.

Иордания выделяется низким уровнем уличной преступности. Кражи встречаются редко, в основном в самых туристических зонах, и сводятся к карманным кражам при невнимательности.

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Что такое Иорданская тропа?

Иорданская тропа - это грандиозный пеший маршрут, пересекающий всю Иорданию с севера на юг, протяженностью 675 км. Она соединяет ключевые исторические, природные и культурные объекты страны, предлагая путешественникам погружение в разнообразие ландшафтов и эпох.

За этой тропой стоит определенная философия. Она была задумана давно как национальный символ, где местные сообщества помогают обеспечивать ночлег и питание туристов на маршруте. Но открыли тропы лишь 8 лет назад. Идея тропы возникла еще в 1980-х годах у британских альпинистов, вдохновившихся фильмом "Лоуренс Аравийский". Тропа проходит через 4 климатические зоны (леса, горы, каньоны, пустыни) и более 75 населенных пунктов. National Geographic включил участок тропы Дана-Петра в топ-15 лучших треков мира.

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Какой участок Иорданской тропы выбрать?

Чтобы пройти Иорданскую тропу полностью, потребуется около 40 дней, поэтому необходимо определиться с участком. Периодически организация Jordan Trail проводит походы с сопровождением, и многие туристы выбирают прохождение более коротких этапов.

Тем, кто чувствителен к жаркому климату, больше понравится самый северный участок. Он протянулся на 80 км от колоннад древней Гадары (Умм-Кайс) через тенистые дубовые и фисташковые леса к средневековому замку Аджлун. Искателям приключений понравится скалистый участок, идущий параллельно Мертвому морю, пересекающий каньон Вади-Муджиб. А отрезок между биосферным заповедником Дана и Петрой длиной 80 км - это один из самых впечатляющих и популярных участков Иорданской тропы.

Основные отрезки Иорданской тропы

Северная часть - Умм-Кайс-Аджлун, 80 км.

Центральная часть - Мертвое море-Карак;

Южная часть - Дана-Петра (84,5 км), Петра-Вади-Рам (90,6 км), Вади-Рам-Акаба (112 км).

Главные остановки и достопримечательности Иорданской тропы

Умм-Кайс - античный город с римскими театрами, вид на Галилейское море и Голанские высоты;

Аджлун - средневековая крепость, контролировавшая пути к Иерусалиму;

Вади Муджиб - упомянутый в Библии каньон;

Карак - крепость крестоносцев XII века, лабиринты подземных залов;

Заповедник Дана - ущелья, медные рудники бронзового века;

Петра - высеченный в скалах набатейский город, объект ЮНЕСКО;

Вади-Рам - пустыня с песчаными дюнами и скалами-арками, ночевка в бедуинских лагерях;

Акаба - курорт на Красном море с коралловыми рифами.

Идти по Иорданской тропе самостоятельно или с гидом?

Значительная часть Иорданской тропы не размечена, к тому же на протяженных участках она весьма удалена от источников еды, воды и ночлега. Поэтому не все участки подходят для самостоятельного прохождения. Некоторые более простые отрезки, например, 13-км участок от Малой Петры (Сик-эль-Барид) до Петры, опытные туристы вполне могут пройти самостоятельно. Остальные участки тропы требуют значительного опыта походов в удаленной местности, планирования экспедиций и навигации с использованием GPS-файлов, загруженных с сайта Иорданской тропы. К тому же маршрут часто проходит в стороне от туристических центров, поэтому базовое знание арабского языка будет полезным.

© Фото: Andrey Zharkikh from Salt Lake City, USA/Creative Commons Attribution 2.0

Для большинства людей наиболее разумным способом отправиться в поход по Иорданской тропе будет присоединение к одной из лицензированных туроператоров, которые проводят походы по маршруту. Также можно обратиться к одному из зарегистрированных гидов, информацию можно найти на официальном сайте тропы. Помимо прокладки маршрута, гиды организовывают питание и стоянки в удаленных местах.

Когда лучше идти по Иорданской тропе?

На Иорданской тропе разумно избегать летних месяцев из-за жары, поскольку она сделает ходьбу в пустынных условиях, например в Вади-Рам, опасной. Ноябрь-февраль - хорошее время для старта на южном конце тропы, в то время как "окно" для похода становится немного шире по мере продвижения на север. В марте и апреле холмистые северные склоны украшают полевые цветы и цветущие деревья, что очень красиво.

Лучшее время - с ноября по апрель (температура +15...+25°C);

Летом в пустынях жара превышает +40°C.

© Фото: hikinginjordan/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Что взять с собой в трекинг по иорданской тропе?

Понадобятся такие предметы первой необходимости как прочные треккинговые ботинки и солнцезащитный крем, а также теплые слои одежды для холодных пустынных ночей. Дожди (и даже снегопады) зимой в определенных местах не редкость, поэтому также может понадобиться водонепроницаемая верхняя одежда. Необходимо взять с собой запас питьевой воды, в день на человека стоит рассчитывать на 3-4 литра, так как вода понадобится и для приготовления пищи. Кроме того, никогда не стоит отправляйтесь в путь, не зная, где можно пополнить запас воды в следующий раз.