Отдых в Иордании 2024: когда лететь, что смотреть и безопасно ли это?

Что за страна Иордания?
Иордания - это страна на Ближнем Востоке, точнее королевство, правит который король Абдалла II. Иордания - мусульманское государство, столица которого Амман. На западе Иордания граничит с Израилем и Палестинскими территориями, на севере - с Ираком и Сирией, на востоке - с Саудовской Аравией. Говорят в Иордании на арабском языке, а национальная валюта государства - иорданский динар, на который можно купить $ 1,4. Большая часть территории Иордании - это пустыня. Часть западной границы Иордании с Израилем проходит по Мёртвому мору, на юго-западе страны - залив Акаба. Иордания древнейшая страна с богатой историей.
Когда лучше ехать в Иорданию?
Лучшее время для отдыха в Иордании - весна, с мая по май, и осень. В 2024 году в Иорданию можно отправляться с сентября по ноябрь. В это время климатические условия в стране наиболее щадящие. Если в сентябре еще бывают пики до +37 °C, в октябре-ноябре температурный максимум +29 °C. Летом в Иордании слишком жарко, а зимой нередко ливни.
Что посмотреть туристу в Иордании?
Туризм в Иордании составляет около 15% ВВП. В 2023 году, в частности, благодаря туристам страна заработала почти $ 3,5 млрд. В этих цифрах заключается ответ на вопрос: насколько развит туризм в Иордании. Страна делает ставку на отдыхающих, и ей есть что показать и чем заинтересовать.
В Иордании 7 объектов включено в Список культурного наследия ЮНЕСКО:
- Петра - древнейший город и одна из самых известных в мире археологических местностей.
- Кусейр-Амра - пустынный замок VIII века и резиденция халифов Омейядов, украшенный множеством фресок и росписей.
- Ум-эр-Расас - город римских легионеров, на территории которого расположены 16 церквей, в некоторых из которых сохранились древние мозаичные полы.
- Эс-Салт - город толерантности между мусульманами и христианами
- Эль-Махтас - археологическая местность с римскими и византийскими церквями, капеллами и монастырями в 9 километрах от Мёртвого моря, где, как считается, крестили Иисуса Христа.
- Ум-аль-Джималь - деревня на севере страны, где находятся руины сооружений византийской и ранней исламской эпохи.
Каждый из этих культурных археологических объектов и его достопримечательности можно посетить.
Пустыня Вади-Рам
7-й объект ЮНЕСКО культурного и природного значения в Иордании - это пустыня Вади-Рам. Пустыня представлена невероятно красивым ландшафтом, в том числе ущельями, природными скалами, арками и пещерами. Вади-Рам также известна своими наскальными рисунками и петроглифами, которых в пустыне более 50 тысяч. В Вади-Рам можно отправиться на несколько часов или даже на целый день. По пустыне можно прокатиться на джипе, верблюде или лошади.
Пляжи в Иордании
В Иордании пляжи есть как на Мёртвом, так и на Красном море (в заливе Акаба). Пляжи Красного моря (Акаба) для тех, кто любит пляжную культуру и дайвинг, а пляжи Мёртвого моря (Амман) чуть проще и нередко на них достаточно много людей.
Еда в Иордании
В столице Иордании, Аммане, огромное количество ресторанов и кафе на любой вкус. Национальную уличную еду в Иордании можно найти в любом городе и деревне по всей стране.
Как добраться до Иордании?
До середины октября добраться из Москвы до Иордании можно только с пересадкой в ОАЭ или в Турции. Начиная с 15 октября иорданская авиакомпания Royal Jordanian Airlines запускает регулярные рейсы из Москвы в Амман по вторникам и пятницам. Стоимость билета на официальном сайте авиалиний начинается от 24 тыс. рублей.
Нужна ли виза в Иорданию?
Между Россией и Иорданией пока не действует безвизовый режим, поэтому в 2024 году россиянам, которые собираются на отдых в ближневосточную страну необходимо оформить визу, либо онлайн, либо по прибытии в один из аэропортов страны. Стоимость визового сбора $ 56, действует виза в течение месяца.
Безопасно ли сейчас в Иордании?
Уровень преступности в Иордании достаточно низкий, однако страна граничит с Израилем и Палестинскими территориями, которые вовлечены в конфликт. Сама Иордания в конфликте не участвует, однако находится в зоне потенциального обстрела: ракеты и дроны с любой стороны могут долетать до государства. Периодически страна сбивает БПЛА, которые пролетают над её территорией. В последний раз такое было в апреле 2024 года. Туристам в Иордании также не рекомендуется находиться слишком близко к сирийской и иракской границам из-за потенциальной угрозы терроризма. В целом Иордания считается относительно безопасной страной для туристов, однако за новостями из региона следить не помешает.