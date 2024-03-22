Отдых в Иордании 2024: когда лететь, что смотреть и безопасно ли это?

С 15 октября для россиян открывается еще одно направление, куда можно будет полететь без пересадки. Иордания станет доступнее для туристов из России. По слухам, совсем скоро страны также введут безвизовый режим. Сколько стоят билеты в Иорданию в 2024 году, что посмотреть в стране и безопасно ли там сегодня - рассказываем в этом материале.

Что за страна Иордания?

Иордания - это страна на Ближнем Востоке, точнее королевство, правит который король Абдалла II. Иордания - мусульманское государство, столица которого Амман. На западе Иордания граничит с Израилем и Палестинскими территориями, на севере - с Ираком и Сирией, на востоке - с Саудовской Аравией. Говорят в Иордании на арабском языке, а национальная валюта государства - иорданский динар, на который можно купить $ 1,4. Большая часть территории Иордании - это пустыня. Часть западной границы Иордании с Израилем проходит по Мёртвому мору, на юго-западе страны - залив Акаба. Иордания древнейшая страна с богатой историей.

Когда лучше ехать в Иорданию?

Лучшее время для отдыха в Иордании - весна, с мая по май, и осень. В 2024 году в Иорданию можно отправляться с сентября по ноябрь. В это время климатические условия в стране наиболее щадящие. Если в сентябре еще бывают пики до +37 °C, в октябре-ноябре температурный максимум +29 °C. Летом в Иордании слишком жарко, а зимой нередко ливни.

Что посмотреть туристу в Иордании?

Туризм в Иордании составляет около 15% ВВП. В 2023 году, в частности, благодаря туристам страна заработала почти $ 3,5 млрд. В этих цифрах заключается ответ на вопрос: насколько развит туризм в Иордании. Страна делает ставку на отдыхающих, и ей есть что показать и чем заинтересовать.

В Иордании 7 объектов включено в Список культурного наследия ЮНЕСКО:

Петра - древнейший город и одна из самых известных в мире археологических местностей.

Кусейр-Амра - пустынный замок VIII века и резиденция халифов Омейядов, украшенный множеством фресок и росписей.

Ум-эр-Расас - город римских легионеров, на территории которого расположены 16 церквей, в некоторых из которых сохранились древние мозаичные полы.

Эс-Салт - город толерантности между мусульманами и христианами

Эль-Махтас - археологическая местность с римскими и византийскими церквями, капеллами и монастырями в 9 километрах от Мёртвого моря, где, как считается, крестили Иисуса Христа.

Ум-аль-Джималь - деревня на севере страны, где находятся руины сооружений византийской и ранней исламской эпохи.

Каждый из этих культурных археологических объектов и его достопримечательности можно посетить.

Пустыня Вади-Рам

7-й объект ЮНЕСКО культурного и природного значения в Иордании - это пустыня Вади-Рам. Пустыня представлена невероятно красивым ландшафтом, в том числе ущельями, природными скалами, арками и пещерами. Вади-Рам также известна своими наскальными рисунками и петроглифами, которых в пустыне более 50 тысяч. В Вади-Рам можно отправиться на несколько часов или даже на целый день. По пустыне можно прокатиться на джипе, верблюде или лошади.

Пляжи в Иордании

В Иордании пляжи есть как на Мёртвом, так и на Красном море (в заливе Акаба). Пляжи Красного моря (Акаба) для тех, кто любит пляжную культуру и дайвинг, а пляжи Мёртвого моря (Амман) чуть проще и нередко на них достаточно много людей.

Еда в Иордании

В столице Иордании, Аммане, огромное количество ресторанов и кафе на любой вкус. Национальную уличную еду в Иордании можно найти в любом городе и деревне по всей стране.

Как добраться до Иордании?

До середины октября добраться из Москвы до Иордании можно только с пересадкой в ОАЭ или в Турции. Начиная с 15 октября иорданская авиакомпания Royal Jordanian Airlines запускает регулярные рейсы из Москвы в Амман по вторникам и пятницам. Стоимость билета на официальном сайте авиалиний начинается от 24 тыс. рублей.

Нужна ли виза в Иорданию?

Между Россией и Иорданией пока не действует безвизовый режим, поэтому в 2024 году россиянам, которые собираются на отдых в ближневосточную страну необходимо оформить визу, либо онлайн, либо по прибытии в один из аэропортов страны. Стоимость визового сбора $ 56, действует виза в течение месяца.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Безопасно ли сейчас в Иордании?

Уровень преступности в Иордании достаточно низкий, однако страна граничит с Израилем и Палестинскими территориями, которые вовлечены в конфликт. Сама Иордания в конфликте не участвует, однако находится в зоне потенциального обстрела: ракеты и дроны с любой стороны могут долетать до государства. Периодически страна сбивает БПЛА, которые пролетают над её территорией. В последний раз такое было в апреле 2024 года. Туристам в Иордании также не рекомендуется находиться слишком близко к сирийской и иракской границам из-за потенциальной угрозы терроризма. В целом Иордания считается относительно безопасной страной для туристов, однако за новостями из региона следить не помешает.