Инструкторов-альпинистов аттестовали в Кабардино-Балкарии

В горах КБР успешно прошли аттестацию инструкторы, которым предстоит водить туристов по горным маршрутам республики. Проверка проводилась на трех полигонах.

Аттестация инструкторов для дальнейшей работы на горных туристических маршрутах была проведена в альплагере Джантуган, рассказали в пресс-службе администрации главы Кабардино-Балкарии.

Сообщается, что во время проверки затрагивались умения, необходимые на маршрутах разного уровня сложности.

"Инструкторов проверяли на трех полигонах: камень "Некантуй", ледник Кашкаташ и полигон "Скальная лаборатория""

– администрация главы КБР

Аттестуемые должны были показать самые разные навыки, начиная с первого этапа, то есть планирования похода, и заканчивая, например, оказанием первой помощи.

Самые серьезные требования предъявлялись к инструкторам, которые собираются вести туристов по маршрутам четвертой категории сложности. Они должны уметь не только тактически планировать поход, но максимально рационально оценивать ресурсы группы и распоряжаться ими.

В сообщении говорится также, что испытания прошли успешно.

Организатор события – региональный центр аттестации "Кавказ", который относится к Федерации спортивного туризма РФ.