Институт бизнес-омбудсмена упраздняют в Грузии

Власти Грузии решили ликвидировать существовавший на протяжении примерно десяти лет институт бизнес-омбудсмена. Его функции перейдут к советнику при министре экономики.

Законопроект об упразднении института бизнес-омбудсмена поступил в парламент Грузии.

Согласно этим поправкам, если они будут приняты, то структура перестанет действовать со следующего года. Ее роль будет играть советник при министре экономике.

В соответствии с текущей законодательной базой, институт бизнес-омбудсмена следит за предпринимательской деятельностью, соблюдением прав бизнесменов и обнаружением нарушений в этой сфере со стороны чиновников.

Институт бизнес-омбудсмена появился в Грузии в 2015 году. По мнению авторов законопроекта, на сегодня он уже утратил свое значение, так как деловые круги уже интегрированы в государственную политику и в процесс принятия важных для них решений, и поэтому его отмена лишь поможет оптимизации государственного управления.