Иностранным туристам не придется оформлять новые сим-карты в России

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ существенно облегчило жизнь иностранным туристам, прибывающим в страну – они получат доступ к интернету и связи по приезду в РФ по своим сим-картам.

Иностранным туристам, приезжающим в Россию познакомиться с ее красотами и культурой, теперь не придется покупать российскую сим-карту для мобильного телефона, чтобы получить доступ к связи и глобальной сети интернет, сообщили в Минцифры РФ.

"При регистрации иностранной сим-карты в сети российского оператора пользователю поступит СМС со ссылкой для авторизации – довольно простая проверка через капчу. Нужно будет сложить простой пазл или выбрать картинку с определенным предметом"

- Минцифры РФ

После успешного подтверждения того, что вы - реальный человек, доступ к мобильному интернету и СМС будет предоставляться практически сразу - в течение нескольких минут, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

Ранее такой доступ был ограничен в целях безопасности, отметили в министерстве.