Ингушетия в 4,6 раз превысила план по экспорту сельхозпродукции

Аграрии Ингушетии, по данным ФТС, сумели экспортировать сельхозпродукцию на сумму $18 млн – этот показатель в 4,6 выше запланированных изначально цифр.

Экспорт сельскохозяйственной продукции из Ингушетии составил $18 млн, следует из данных Федеральной таможенной службы.

В результате, заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов, плановые показатели были превышены в 4,6 раза, или более чем на 361%.

Больше всего сельхозпродукции отправилось в страны Ближнего Востока и Южного Кавказа – по этим направлениям было экспортировано 86,5 тыс т продукции. Важнейшая роль в достижении принадлежит мукомольному комбинату "Колос" – он занял лидирующую позицию по экспорту муки и отрубей.

Как подчеркнул Калиматов, такое перевыполнение плана свидетельствует об эффективности работы властей и о том, что выбранная стратегия верна.

"Мы не останавливаемся на достигнутом: в 2025 году планируем увеличить объем экспорта до $9,1 млн"

– глава региона

Он выразил уверенность, что с дальнейшей реализацией курса на развитие АПК республика сможет не просто упрочить экономические связи с партнерами за границей, но и обеспечим устойчивый рост доходов регионального сельского хозяйства.