Вестник Кавказа

Ингушетия в 4,6 раз превысила план по экспорту сельхозпродукции

Ингушетия в 4,6 раз превысила план по экспорту сельхозпродукции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аграрии Ингушетии, по данным ФТС, сумели экспортировать сельхозпродукцию на сумму $18 млн – этот показатель в 4,6 выше запланированных изначально цифр.

Экспорт сельскохозяйственной продукции из Ингушетии составил $18 млн, следует из данных Федеральной таможенной службы.

В результате, заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов, плановые показатели были превышены в 4,6 раза, или более чем на 361%.

Больше всего сельхозпродукции отправилось в страны Ближнего Востока и Южного Кавказа – по этим направлениям было экспортировано 86,5 тыс т продукции. Важнейшая роль в достижении принадлежит мукомольному комбинату "Колос" – он занял лидирующую позицию по экспорту муки и отрубей.

Как подчеркнул Калиматов, такое перевыполнение плана свидетельствует об эффективности работы властей и о том, что выбранная стратегия верна.

"Мы не останавливаемся на достигнутом: в 2025 году планируем увеличить объем экспорта до $9,1 млн"

– глава региона

Он выразил уверенность, что с дальнейшей реализацией курса на развитие АПК республика сможет не просто упрочить экономические связи с партнерами за границей, но и обеспечим устойчивый рост доходов регионального сельского хозяйства.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
760 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.