Индия рекордно увеличила закупки российской нефти

Индия наращивает импорт российской нефти на фоне сокращения поставок сырья в Китай.
В мае Индия нарастила импорт российской нефти до рекордных значений в 1,8 млн баррелей в сутки, сообщают СМИ.
Как отмечает Reuters, особенно активно Индия закупает сорт ВСТО. Страна ранее закупила более 10 партий "черного золота", поставки будут продолжаться до июля.
Согласно информации СМИ, рост закупок Индией совпал с новым пакетом санкций ЕС, а также отказом ряда китайских компаний от работы с импортируемой из РФ нефтью. Поставки российской нефти в Поднебесную упали на 14% за первые четыре месяца года.