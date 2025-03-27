Вестник Кавказа

Индия рекордно увеличила закупки российской нефти

Индия рекордно увеличила закупки российской нефти
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Индия наращивает импорт российской нефти на фоне сокращения поставок сырья в Китай.

В мае Индия нарастила импорт российской нефти до рекордных значений в 1,8 млн баррелей в сутки, сообщают СМИ. 

Как отмечает Reuters, особенно активно Индия закупает сорт ВСТО. Страна ранее закупила более 10 партий "черного золота", поставки будут продолжаться до июля. 

Согласно информации СМИ, рост закупок Индией совпал с новым пакетом санкций ЕС, а также отказом ряда китайских компаний от работы с импортируемой из РФ нефтью. Поставки российской нефти в Поднебесную упали на 14% за первые четыре месяца года.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
845 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.