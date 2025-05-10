Вестник Кавказа

Индия и Пакистан отведут войска на позиции до конфликта – СМИ

Индия и Пакистан отведут войска на позиции до конфликта – СМИ
© Фото: unsplash.com
СМИ: Исламабад и Нью-Дели до конца мая отведут войска на позиции мирного времени.

Индия и Пакистан договорились отвести войска на изначальные позиции, которые ВС двух стран занимали до начала вооруженного конфликта, сообщает агентство "Франс Пресс" со ссылкой на источник в армейских структурах Пакистана.   

"Войска будут отведены на позиции, которые они занимали до начала конфликта, к концу мая"

– Франс Пресс

Напомним, что отношения двух стран обострились после теракта, произошедшего 22 апреля возле города Пахалгам. Жертвами террористической атаки стали 26 человек, 25 из которых – граждане Индии. Индийское руководство обвинило Пакистан в поддержке террористов и ввело ряд мер против Исламабада.

Индия 7 мая объявила о старте военной операции "Синдур", которая привела к жертвам на территории Пакистана, а Исламабад объявил об операции "Буньян-ум-Марсус".

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