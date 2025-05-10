Индия и Пакистан продлили режим прекращения огня до понедельника

Впервые договоренность о прекращении огня между Индией и Пакистаном была достигнута 10 мая. Сегодня стороны договорились продлить действие этого режима до ближайшего понедельника.

Представители Индии и Пакистана достигли договоренности о продлении режима прекращения огня до 18 мая. Об этом сообщил глава МИД и первый вице-премьер Пакистана.

В ходе своего выступления в парламенте Исхак Дар отметил, что стороны согласились продлить действие данного режима во время вчерашнего телефонного разговора, который провели командующие военными операциями двух стран.

"Во время разговора командующих военными операциями прекращение огня было продлено до 12 мая. Когда командующие снова поговорили 12 мая, прекращение огня было продлено до 14 мая. Дальнейшие переговоры 14 мая привели к продлению прекращения огня до 18 мая"

– Исхак Дар

Напомним, отношения двух стран обострились после теракта, произошедшего 22 апреля возле города Пахалгам. Жертвами террористической атаки стали 26 человек, 25 из которых – граждане Индии. Индийское руководство обвинило Пакистан в поддержке террористов.