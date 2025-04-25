Вестник Кавказа

Индия и Пакистан договорились о прекращении огня

Индия и Пакистан договорились о прекращении огня
© Фото: unsplash.com
Нью-Дели и Исламабад договорились о прекращении огня. Боевые действия прекращаются немедленно.

Индия и Пакистан договорились о прекращении огня. Соглашение вступает в силу немедленно, передал первый вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.

"Пакистан и Индия договорились о прекращении огня с немедленным вступлением в силу. Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не поступаясь своим суверенитетом и территориальной целостностью"

– Исхак Дар

Отметим, что глава внешнеполитического ведомства Пакистана ранее заявил, что Исламская Республика готова рассмотреть переговоры, если Индия прекратит атаки. 

Ранее о соглашении между Индией и Пакистаном объявил президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, это произошло после  "долгой ночи переговоров", при этом Вашингтон выступил посредником. 

Напомним, что эскалация между сторонами достигла пика после начала Индией 7 мая операции "Синдур", которая привела к жертвам на территории Пакистана. После этого Индия также атаковала ряд военных объектов на территории Пакистана, а Исламабад объявил о старте операции "Буньян-ум-Марсус". 

Отношения двух стран резко ухудшились после теракта в Пахалгаме, который произошел 22 апреля. Власти Индии обвинили Пакистан в поддержке террористов в Кашмире.

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