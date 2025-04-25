Вооруженные силы Пакистана начали операцию "Буньян-ум-Марсус", которая стала ответом на ракетные удары со стороны Индии.

Пакистан начал военную операцию против Индии, сообщают СМИ со ссылкой на источники в службе безопасности страны.

Сообщается, что операция начата в ответ на обстрелы со стороны Индии.

"Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии под названием "Буньян-ум-Марсус"

– пресс-служба ВС Пакистана

Сообщается, что пакистанским военным удалось поразить цели в Беасе, где были расположены склады с ракетами "Брамос". Также под ударами оказались аэродромы в Удхампуре и Патханкоте.

Согласно информации пакистанских военных, был также поражен штаб бригады индийской армии и центр снабжения в Ури. Энергетические объекты на территории Индии подверглись кибератакам.

Отметим, что в ночь на 10 мая войска Индии ударили ракетами по авиабазам Пакистана. В армии Пакистана отметили, что целью атак стали три пакистанские авиабазы, в том числе авиабаза в Равалпинди, которая является штаб-квартирой военного руководства Исламской Республики. Отмечается, что существенного ущерба атаки не нанесли.

Напомним, что после теракта в Пахалгаме, который произошел 22 апреля, отношения Индии и Пакистана сильно ухудшились. С этого момента почти ежедневно нарушался режим прекращения огня на границе и возникала угроза начала боевых действий.

