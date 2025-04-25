Пакистан не планирует военный ответ против Индии – СМИ

Исламабад пока не намерен отвечать военным путем на индийскую операцию "Синдур". Власти Пакистана рассчитывают погасить конфликт дипломатией.

Пакистан не желает дальнейшей эскалации с Индией и полагается на дипломатические ресурсы, поэтому военный ответ не рассматривается, сообщают СМИ.

"Пакистан не хочет отвечать на нападение Индии, пока его союзники не попробуют применить дипломатию"

– CNN

Как отмечает CNN со ссылкой на источник в правительственных кругах Пакистана, Исламская Республика полагается на дипломатические возможности США и Саудовской Аравии.

Как добавил источник, военные Пакистана не запускали ракеты и беспилотники в сторону Индии.

Напомним, что в среду Индия начала военную операцию ”Синдур”. Нью-Дели нанёс авиаудары по объектам в шести пакистанских городах, расположенных недалеко от общей границы, жертвами стали более 20 человек.