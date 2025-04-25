Вестник Кавказа

Пакистан не планирует военный ответ против Индии – СМИ

Флаг Пакистана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Исламабад пока не намерен отвечать военным путем на индийскую операцию "Синдур". Власти Пакистана рассчитывают погасить конфликт дипломатией.

Пакистан не желает дальнейшей эскалации с Индией и полагается на дипломатические ресурсы, поэтому военный ответ не рассматривается, сообщают СМИ. 

 "Пакистан не хочет отвечать на нападение Индии, пока его союзники не попробуют применить дипломатию"

– CNN

Как отмечает CNN со ссылкой на источник в правительственных кругах Пакистана, Исламская Республика полагается на дипломатические возможности США и Саудовской Аравии. 

Как добавил источник, военные Пакистана не запускали ракеты и беспилотники в сторону Индии.  

Напомним, что в среду Индия начала военную операцию ”Синдур”. Нью-Дели нанёс авиаудары по  объектам в шести пакистанских городах, расположенных недалеко от общей границы, жертвами стали более 20 человек.

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