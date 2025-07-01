Азербайджан начнет поставлять газ в Сирию

Президенты Азербайджана и Сирии Ильхам Алиев и Ахмед аш-Шараа провели встречу в узком формате. Ранее она прошла в расширенном составе. Стороны договорились о поставках азербайджанского газа в Сирию.

Встреча президентов Азербайджана и Сирии Ильхама Алиева и Ахмеда аш-Шараа прошла в Баку в узком составе, рассказали в пресс-службе азербайджанского лидера.

Переговоры президентов двух стран состоялись в рамках первого визита Ахемеда аш-Шараа в Азербайджан, который стартовал сегодня.

Ранее они провели переговоры в расширенном составе с участием глав МИД и других высокопоставленных лиц.

© Фото: пресс-служба президента Азербайджана

© Фото: пресс-служба президента Азербайджана

Помимо этого, в рамках визита Ахмеда аш-Шараа азербайджанская госкомпания SOCAR и сирийское правительство заключили меморандум о взаимопонимании. Его подписали глава Минэкономики Азербайджана и председатель наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров и глава Минэнерго Сирии Мухаммед Аль-Башир.

В ходе беседы с Ильхамом Алиевым Ахмед аш-Шараа заявил, что в ближайшее время будет реализован проект по экспорту азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции.