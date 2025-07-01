Азербайджан начнет поставлять газ в Сирию

Встреча президентов Азербайджана и Сирии Ильхама Алиева и Ахмеда аш-Шараа прошла в Баку в узком составе, рассказали в пресс-службе азербайджанского лидера.
Переговоры президентов двух стран состоялись в рамках первого визита Ахемеда аш-Шараа в Азербайджан, который стартовал сегодня.
Ранее они провели переговоры в расширенном составе с участием глав МИД и других высокопоставленных лиц.
Помимо этого, в рамках визита Ахмеда аш-Шараа азербайджанская госкомпания SOCAR и сирийское правительство заключили меморандум о взаимопонимании. Его подписали глава Минэкономики Азербайджана и председатель наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров и глава Минэнерго Сирии Мухаммед Аль-Башир.
В ходе беседы с Ильхамом Алиевым Ахмед аш-Шараа заявил, что в ближайшее время будет реализован проект по экспорту азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции.