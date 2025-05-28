Ильхам Алиев встретился с американским сенатором

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня провел встречу с членом Комитета Сената США по международным отношениям Стивом Дэйнсом.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев сегодня принял члена Комитета Сената США по международным отношениям, сенатора Стива Дэйнса.

Американский политик в первую очередь передал Ильхаму Алиеву поздравления с Днем независимости Азербайджана. Стив Дэйнс указал на серьезные перспективы, которые открываются для дальнейшего развития дружественных и партнерских отношений между Баку и Вашингтоном.

Сенатор также напомнил, что солдаты ВС США и Азербайджана плечом к плечу служили в Афганистане, а азербайджанские миротворцы, которые несли ответственность за безопасность аэропорта в Кабуле, оказались последними военными, которые покинули Афганистан. Он обратил внимание на важную роль, которую азербайджанские военнослужащие сыграли в эвакуации из Афганистана гражданских и военных, а также выразил особую благодарность.

По словам Стива Дэйнса, в своей работе он уделяет большое внимание развитию отношений Азербайджана и стран Центральной Азии с США. Сенатор указал на большие возможности, которые открываются для этого. Кроме того, он отметил, что визиты американских сенаторов в Азербайджан и страны Центральной Азии стоит интенсифицировать.

Ильхам Алиев выразил признательность за поздравления с Днем независимости Азербайджана, а также дал высокую оценку поздравительному письму, которое было направлено по этому случаю президентом США Дональдом Трампом. Президент Азербайджана уточнил, что, как говорится в послании, есть масштабные возможности для дальнейшего развития азербайджано-американских отношений в области безопасности, энергетики, торгово-экономической сфере. Глава азербайджанского государства также заявил, что внимание, уделявшееся Дональдом Трампом развитию отношений с Азербайджаном в его первый президентский срок, заслуживает одобрения.

Кроме того, участники встречи указали на то, что Азербайджан за счет своей транспортной инфраструктуры и отношений со странами региона получил статус одного из ключевых логистических центров Евразийского региона. Была отмечена роль Азербайджана в развитии Срединного коридора.

Во время беседы Ильхам Алиев и Стив Дэйнс обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. А в завершение ее сенатор вручил президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок.