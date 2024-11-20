Вестник Кавказа

Ильхам Алиев принял сборную Азербайджана – чемпиона мира по мини-футболу

Ильхам Алиев принял сборную Азербайджана – чемпиона мира по мини-футболу
© Фото: сайт президента Азербайджана
Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу. Ранее азербайджанские футболисты стали чемпионами мира.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев принял представителей сборной Азербайджана по мини-футболу, сообщает пресс-служба главы государства.

Напомним, 1 июня азербайджанская команда в финальном матче мирового первенства одолела венгерских футболистов со счетом 4:2 и завоевала титул чемпиона мира впервые в истории.

Стоит добавить, что сборную с победой на соревнованиях поздравил звезда мирового футбола Лионель Месси.

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