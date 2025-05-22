Ильхам Алиев поздравил Михаила Кавелашвили и грузин с Днем независимости

Грузия сегодня отмечает День независимости. Ильхам Алиев поздравил своего грузинского коллегу Кавелашвили, а также народ страны.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление президенту Грузии Михаилу Кавелашвили и грузинам по случаю Дня независимости страны. В своем поздравлении президент АР отметил атмосферу дружбы и взаимопонимания, которая установилась в отношениях между грузинами и азербайджанцами.

"Азербайджан и Грузия объединены прочными связями, основанными на воле наших народов, которые на протяжении веков живут в атмосфере добрососедства, дружбы и взаимопонимания. Уровень наших межгосударственных отношений и сотрудничества, построенный на прочных основах, радует нас"

– Ильхам Алиев

Ильхам Алиев также отметил важность сотрудничества между Азербайджаном и Грузией как для самих стран, так и для всего региона. По словам президента Азербайджана, активный политический диалог между Баку и Тбилиси способствует развитию сотрудничества в экономической, энергетической, транспортной и других сферах.

Лидер Азербайджана выразил уверенность, что благосостояние народов Азербайджана и Грузии будет укрепляться.