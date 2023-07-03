Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Беларуси

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с государственным праздником – Днем независимости Беларуси.
В поздравлении Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан и Беларусь связывают отношения дружбы, сотрудничества и взаимоподдержки.
«В этом году мы отметили 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь. Отрадно, что за короткий по историческим меркам отрезок времени нам удалось не только сохранить и приумножить позитивные итоги общего прошлого, но и выйти на качественно новый уровень взаимодействия»
– Ильхам Алиев
Далее глава Азербайджана подчеркнул, что Баку придает особое значение развитию азербайджано-белорусского сотрудничества во всех сферах.
«Убежден, что наши совместные усилия и впредь будут направлены на дальнейшее укрепление традиционных дружественных связей и стратегического партнерства между Азербайджаном и Беларусью в интересах наших народов и стран»
– Ильхам Алиев
В заключение глава азербайджанского государство пожелал своему коллеге «крепкого здоровья, счастья и успехов», а Беларуси – благополучия и процветания.