Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Беларуси

Опубликовано: 10:32, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент Азербайджана поздравил главу Беларуси с праздником – Днем независимости. Ильхам Алиев отметил развитие дружеских и партнерских отношений двух стран.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с государственным праздником – Днем независимости Беларуси.

В поздравлении Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан и Беларусь связывают отношения дружбы, сотрудничества и взаимоподдержки.

«В этом году мы отметили 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь. Отрадно, что за короткий по историческим меркам отрезок времени нам удалось не только сохранить и приумножить позитивные итоги общего прошлого, но и выйти на качественно новый уровень взаимодействия»

– Ильхам Алиев

Далее глава Азербайджана подчеркнул, что Баку придает особое значение развитию азербайджано-белорусского сотрудничества во всех сферах.

«Убежден, что наши совместные усилия и впредь будут направлены на дальнейшее укрепление традиционных дружественных связей и стратегического партнерства между Азербайджаном и Беларусью в интересах наших народов и стран»

– Ильхам Алиев

В заключение глава азербайджанского государство пожелал своему коллеге «крепкого здоровья, счастья и успехов», а Беларуси – благополучия и процветания.