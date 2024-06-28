Мини-Генассамблея ООН: О чем договорились лидеры ШОС в Астане?

В Астане завершилось заседание Шанхайской организации сотрудничества. Саммит проходил под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".

Новый участник ШОС

Одним из главных достижений саммита в Казахстане стало расширение Шанхайской организации сотрудничества. Беларусь стала полноправным членом ШОС. Таким образом, организация насчитывает теперь 10 постоянных участников.

По словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Минск выполнил все условия и критерии для полноправного членства.

"Беларусь выполнила необходимые процедуры на пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества. Если нет возражений, предлагаю начать заседание с церемонии подписания документов о приеме Республики Беларусь в состав государств-членов ШОС. (...) Решение о принятии Беларуси в состав ШОС принято. Александр Григорьевич искренне поздравляю вас", - сказал он обращаясь к белорусскому президенту Александру Лукашенко.

Со своей стороны президент России Владимир Путин тоже приветствовал присоединение члена Союзного государства к ШОС. "Хочу поприветствовать всех вас и, конечно, президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко в связи с завершением процедуры приема Республики Беларусь в полноправные члены ШОС" - отметил он.

Декларация саммита ШОС

Традиционным, но не менее важным результатом саммита является итоговая декларация саммита ШОС в Астане.

Согласно документу, государства, входящие в Шанхайскую Организацию Сотрудничества, приняли инициативу под названием "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", которая направлена на укрепление безопасности и международного порядка. Они предложили всему миру присоединиться к этой инициативе. Важно отметить, что участники ШОС обозначили, что не будут принимать решений, нарушающих международное право и вмешивающихся во внутренние дела других стран. Они выразили решимость противостоять любой деятельности на своей территории, противоречащей принципам государственного суверенитета и территориальной целостности.

Кроме того, государства-участники заявили о намерении усилить международное влияние ШОС как ключевого объединения в многополярном мире. Они также подчеркнули готовность предпринимать меры по противодействию терроризму, экстремизму и распространению агрессивных идеологий, а также призвали к всеобъемлющей реформе Организации Объединенных Наций для учета интересов развивающихся стран.

Участники саммита также высказались против протекционистских мер, односторонних санкций и торговых ограничений, которые могут подорвать международную торговую систему.

Они выразили серьезную озабоченность обострением конфликта между Палестиной и Израилем и решительно осудили действия, приводящие к гуманитарной катастрофе. Государства-участники выразили готовность совместно работать над обеспечением мира и развития в регионе, поддерживать международные усилия в Афганистане и развитие ядерной программы Ирана. Важной мерой считается также создание Специальной рабочей группы по вопросам изменения климата и объявление 2025 года Годом устойчивого развития.

Гости саммита ШОС

Как сообщал "Вестник Кавказа" нынешний Саммит ШОС получился весьма представительным. Помимо лидеров стран-членов и стран-наблюдателей, на него прибыли представители стран Персидского залива, а также руководство международных организаций. Почетным гостем стал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он заявил, что ШОС может внести вклад в достижение мира в разных уголках мира - от Украины до Ближнего Востока.

"ООН готова сотрудничать с ШОС в том, что касается борьбы с терроризмом по всему миру. ШОС — крупнейшее региональная организация в мире — обладает силой и ответственностью добиваться мира", — сказал Гутерриш.

Россия и ШОС

В ходе саммита президент Владимир Путин объявил, что Россия готова работать со странами ШОС для решения украинского кризиса. Он выразил готовность предложить новый план по урегулированию конфликта на Украине, отметив, что в случае согласия Киева и его западных партнеров на этот вариант можно немедленно остановить военные действия и спасти жизни людей. Также президент РФ подчеркнул возможность начать переговорный процесс.

Путин подтвердил стремление России к мирному разрешению украинского кризиса через дипломатию, отметив, что текущее положение дел на Украине является следствием "абсолютно бесцеремонной политики США и их союзников". Россия благодарна участникам ШОС за предложения по урегулированию конфликта на Украине и будет их учитывать, добавил президент.

Накануне Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой оба лидера отметили бесперспективность любых форматов украинского урегулирования без участия Москвы. Наряду с Пекином на посредничество в решении конфликта претендовала Анкара. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал российскому коллеге, что Турция готова внести вклад и может заложить основу для соглашения о перемирии между Россией и Украиной. Но пресс-секретарь Дмитрий Песков сделал сенсационное заявление: Турция не может быть посредником. "Нет, невозможно", - сказал он.

ШОС и Палестина

Не меньшую обеспокоенность у членов ШОС вызывает конфликт в секторе Газа. Особое внимание к нему привлек президент Турции. "Руины Газы, под которыми погибли более 16 тыс невинных детей, по сути, стали обломками международной системы, утратившей свою легитимность", - заявил Эрдоган. Он призвал страны ШОС усилить давление на Израиль с целью достижения постоянного прекращения огня в секторе Газа.

Остальные лидеры ШОС и ШОС+ тоже выразили тревогу в связи с продолжением насилия. "Государства-члены, выражая глубокую обеспокоенность обострением палестино-израильского конфликта, решительно осуждают действия, приведшие к многочисленным жертвам среди мирного населения и катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа", - говорится в совместном заявлении.

Также в документе обозначен призыв к скорейшему прекращению огня, обеспечению гуманитарного доступа в сектор Газа и активизации усилий для долгосрочного мира. "Государства-члены отмечают, что единственным возможным путем обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке является всеобъемлющее и справедливое урегулирование палестинского вопроса", - отмечается в итоговой декларации.

Владимир Путин на переговорах с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани рассказал об усилиях России по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что проблему можно решить только при выполнении резолюций ООН и на основе принципа создания двух государств - Израиля и Палестины.

Итоги саммита ШОС

Подводя итоги, можно сказать, что ШОС продемонстрировал жизнеспособность. Организация расширилась за счет Беларуси, в очереди на вступление стоят десятки стран. Сотрудничество в рамках организации охватывает все новые сферы. А признание роли ШОС в урегулировании международных конфликтов доказывает рост авторитета организации. Так что саммит в Астане можно назвать мини-Генассамблеей ООН.