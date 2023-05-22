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Лукашенко обсудит с Путиным проблемы в отношениях Беларуси и РФ

Лукашенко обсудит с Путиным проблемы в отношениях Беларуси и РФ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Главы РФ и Беларуси проведут переговоры. Стороны обсудят проблемы, которых с РФ «не должно быть».

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам белорусского лидера, с российским коллегой он намерен «обсудить и снять имеющиеся проблемы».

Глава Беларуси заявил о том, что проблемы в двусторонних отношениях есть.

«Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот, встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях» – Александр Лукашенко

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