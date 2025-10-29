Ильхам Алиев подписал закон о присоединении Азербайджана к Роттердамской конвенции

Законопроект о присоединении Азербайджана к Роттердамской конвенции подписал президент страны Ильхам Алиев. Документ, регулирующий импорт и экспорт продукции с пестицидами, был утвержден 18 лет назад в Нидерландах.
Накануне Милли Меджлис Азербайджана одобрил проект документа на заседании комитета по аграрной политике.
Роттердамская конвенция "О процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле" направлена на снижение неблагоприятных последствий использования пестицидов в мировой торговле. Документ призван защищать человека и природу от вредного воздействия химических веществ.
Подписание Роттердамской конвенция обязывает государство-участника создать специальные органы, которые устанавливают ограничения по импорту товаров с пестицидами и информируют об этом потенциальных экспортеров.
В свою очередь, страны-экспортеры обязаны указывать данные о наличии химической обработки на тех или иных товарах посредством этикеток, таможенных кодов и иной информации.
Став участником конвенции, Азербайджан также будет участвовать в установленных процедурах.