Ильхам Алиев подписал закон о присоединении Азербайджана к Роттердамской конвенции

Законопроект о присоединении Азербайджана к Роттердамской конвенции подписал президент страны Ильхам Алиев. Документ, регулирующий импорт и экспорт продукции с пестицидами, был утвержден 18 лет назад в Нидерландах.

Накануне Милли Меджлис Азербайджана одобрил проект документа на заседании комитета по аграрной политике.

Роттердамская конвенция "О процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле" направлена на снижение неблагоприятных последствий использования пестицидов в мировой торговле. Документ призван защищать человека и природу от вредного воздействия химических веществ.

Подписание Роттердамской конвенция обязывает государство-участника создать специальные органы, которые устанавливают ограничения по импорту товаров с пестицидами и информируют об этом потенциальных экспортеров.

В свою очередь, страны-экспортеры обязаны указывать данные о наличии химической обработки на тех или иных товарах посредством этикеток, таможенных кодов и иной информации.

Став участником конвенции, Азербайджан также будет участвовать в установленных процедурах.