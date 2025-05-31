Ильхам Алиев ознакомился с работами в Парке Победы в Ханкенди

Азербайджанский президент Ильхам Алиев посетил Парк Победы в Ханкенди. Он ознакомился с проводимыми там работами и строительством Триумфальной арки.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Ханкенди и ознакомился с работами, проводимыми в Парке Победы.

Спецпредставитель президент в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов проинформировал Ильхама Алиева о проводимой работе.

Он рассказал, что работы по созданию Парка Победы, который был заложен президентом Азербайджана в феврале 2025 года, ведутся быстрыми темпами. Его площадь составит свыше 8,3 га.

На территории парка был снесен ряд зданий, возведенных в период армянской оккупации с нарушением строительных норм и признанных непригодными для использования. В его центре продолжается строительство Триумфальной арки – символа Победы Азербайджана. Ее высота составит 44 м, что соответствует числу дней Отечественной войны, а на вершине будет создана смотровая площадка. На нее можно будет попасть на лифте.

От площадки в центре парка до Триумфальной арки будут вести 44 символических ступени, на каждой из которых установят информационные таблички о населенных пунктах, освобожденных в каждый день Отечественной войны.

Помимо этого, в парке намерены создать широкие озеленительные полосы. При этом имевшиеся на территории парка деревья будут сохранены. К ним добавят еще более 300 деревьев и свыше 9 тыс различных кустарников.