Азербайджан масштабно реконструирует Ханкенди

Города Ханкенди в Карабахе восстанавливается после освобождения от оккупации. Проводится ремонт домов, реконструируются дороги, создается Парк Победы.
О ходе восстановительных работ в городе Ханкенди рассказал заместитель спецпредставителя президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов.
"Многоэтажные жилые дома ремонтируются, строится Парк Победы. Кроме того, в город Ханкенди будет проложена канатная дорога из города Шуша. Также ведется реконструкция автомобильных дорог"
– Сабухи Гахраманов
Он добавил, что в городе уделяется особое внимание предпринимательской деятельности. В регион уже вложено 45 млн манат инвестиций, что в перспективе создаст дополнительные возможности для трудоустройства бывших вынужденных переселенцев, которые возвращаются в родные места.