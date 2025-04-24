Вестник Кавказа

Азербайджан масштабно реконструирует Ханкенди

Азербайджан масштабно реконструирует Ханкенди
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Города Ханкенди в Карабахе восстанавливается после освобождения от оккупации. Проводится ремонт домов, реконструируются дороги, создается Парк Победы.

О ходе восстановительных работ в городе Ханкенди рассказал заместитель спецпредставителя президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов.

"Многоэтажные жилые дома ремонтируются, строится Парк Победы. Кроме того, в город Ханкенди будет проложена канатная дорога из города Шуша. Также ведется реконструкция автомобильных дорог"

– Сабухи Гахраманов

Он добавил, что в городе уделяется особое внимание предпринимательской деятельности. В регион уже вложено 45 млн манат инвестиций, что в перспективе создаст дополнительные возможности для трудоустройства бывших вынужденных переселенцев, которые возвращаются в родные места.

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