Ильхам Алиев напомнил о военных преступлениях Армении

Президент Азербайджан выступил на открытии электростанции "8 Ноября" в Мингячевирском районе. В ходе своей речи глава государства отметил, что во время Второй Карабахской войны Армения грозилась вывести из строя Мингячевирскую электростанцию.

Армения – государство-военный преступник. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе открытия электростанции "8 Ноября" в Мингячевирском районе.

Он в очередной раз обвинил соседнюю республику в разрушении населенных пунктов в Карабахе и совершении геноцида в Ходжалы.

"Армения, совершившая Ходжалинский геноцид, разрушившая до основания наши населенные пункты в период оккупации, а также подвергшая обстрелу во время Второй Карабахской войны Гянджу, Мингячевир, Барду, Тертер, Агдам и многие населенные пункты, расположенные достаточно далеко от зоны конфликта, является государством-военным преступником"

– азербайджанский лидер

Он обратил внимание на то, что земли Азербайджана долгие годы находились под оккупацией.

"Во время Второй Карабахской войны Армения не только держала под прицельным огнем наши города, села и жилые объекты, но и не забывала, если можно так выразиться, пускать свои ракеты даже сюда – в Мингячевир. Целью этого было парализовать нашу энергетическую инфраструктуру"

– президент АР

Он также отметил, что во время Второй Карабахской войны Армения прибегала к различным методам, в том числе угрожала разбомбить Мингячевир, разрушить плотину и вывести из строя Мингячевирскую электростанцию.

Глава государства добавил, что доказательством этому служат снаряды и ракеты большой дальности, упавшие на эту территорию.

"Это была агрессия против мирного населения, гражданской инфраструктуры. Это – военное преступление. Военные преступления Армении не ограничиваются лишь этим"

– Ильхам Алиев