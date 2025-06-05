Ильхам Алиев: Евразия должна стать материком диалога и сотрудничества

Диалог и сотрудничество должны стать основными принципами взаимодействия не только на Южном Кавказе, но и на пространстве всей Евразии, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Не только Южный Кавказ, но и вся Евразия должны превратиться в пространство диалога и сотрудничества, говорится в обращении Ильхама Алиева к участникам международной конференции "Новый мировой порядок: геополитические аспекты и глобальные вызовы", которая проходит в Шуше.

Глава государства отметил, что Азербайджан всегда демонстрирует своей практической деятельностью приверженность справедливому миропорядку, а также что осуществляемые Азербайджаном совместно с дружественными и партнерскими государства проекты играют важную роль в безопасности в регионе и в мире, обеспечивая благоприятную основу для конструктивного и перспективного сотрудничества и между Востоком и Западом, и между Севером и Югом.

"Азербайджан, на протяжении четырех лет председательствующий в Движении неприсоединения, всегда оставался верен Бандунгским принципам, решительно отстаивал справедливость, международное право и законные интересы государств-членов"

– Ильхам Алиев

В обращении также указано, что создание нового геополитического порядка во имя справедливого мира на сегодняшний день определяется последовательной и целенаправленной работой стран, которая базируется на принципе политической ответственности. Важный вклад в этот процесс могут внести отдельные государства, реализуя эффективное сотрудничество, которое основано на взаимоуважении и доверии, нормах и принципах международного права, в ответ на современные вызовы.

Ильхам Алиев в обращении напомнил, что 2025 год в Азербайджане торжественно отмечается как "Год Конституции и суверенитета": Азербайджанская Республика, исходя из национальных интересов, продолжает реализовать свою независимую политику в условиях новых реалий, а также, основываясь на Конституции и суверенных правах, стремится стать активным участником нового миропорядка во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития.

Президент Азербайджана констатировал, что сейчас в мире осуществляются чрезвычайно сложные геополитические события. Он обратил внимание на то, что на фоне многочисленных угроз национальной, региональной и мировой безопасности, а также появления различных политических, военных, экономических, культурно-гуманитарных и экологических вызовов, возникают новые центры силы в системе международных отношений, происходит переход к новому миропорядку. Глава государства пояснил, что в этих условиях защита государственных интересов, независимости и суверенитета, а также объединение усилий в целях мира, стабильности, сотрудничества и многостороннего развития, становятся особенно важны.

Кроме того, Ильхам Алиев напомнил, что, несмотря на четыре резолюции Совбеза ООН о полном, немедленном и безоговорочном выводе ВС Армении, Азербайджан, территории которого находились под оккупацией почти 30 лет, столкнулся с двойными стандартами, предвзятым и несправедливым отношением. Затем, в результате 44-дневной войны и однодневной антитеррористической операции Азербайджан собственными силами полностью восстановил территориальную целостность и суверенитет. Президент пояснил, что так сформировалось победоносное и могущественное Азербайджанское государство, о создании которого мечтал великий человек, спасший Азербайджан от глубокого социально-экономического и политического кризиса, общенациональный лидер Гейдар Алиев.