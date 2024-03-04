Вестник Кавказа

Игроки "Краснодара" отправятся играть за Армению

Игроки "Краснодара" отправятся играть за Армению
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Футболисты "Краснодара" вызваны в сборную Армении. Они примут участие в товарищеских матчах в составе национальной команды. Они сыграют с Косово и Чехией.

Игроки "Краснодара" - хавбек Эдуард Сперцян и защитник Георгий Арутюнян - вызваны в сборную Армении, они примут участие в матчах, которые пройдут в двадцатых числах марта, пишет пресс-служба ФФА.

Сперцяну и Арутюняну предстоит в майках национальной команды сыграть в товарищеских встречах против сборных Косово (22 марта) и Чехии (26 марта).

Напомним, армянская сборная не смогла пробиться на чемпионат Европы, который пройдет в этом году в Германии, не выйдя из группы с командами Турции, Хорватии, Уэльса и Латвии.

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