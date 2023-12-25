Федерация футбола Армении сменила логотип

Федерация футбола Армении представила свой новый логотип. В сообщении, размещенном на сайте организации, сказано, что в обновленном логотипе сохранены все основные символы старого.
"Обновленный логотип ФФА сохранил основные символы старого: изображение горы Арарат, армянской графикой аббревиатуру (ФФА), круговой латинской буквой название структуры"
– армянская федерация футбола
В организации также рассказали, чем руководствовались при создании нового логотипа.
"Одним из требований времени является то, чтобы логотипы имели более тонкие линии, более плавные переходы между элементами, сочетание их нюансов и цветов. Обновленный логотип создан в рамках этой логики"
– ФФА
Напомним, сборная Армении не сумела пробиться на чемпионат Европы, который состоится этим летом в Германии. Армянская национальная команда завершила отборочный этап на четвертом месте в группе D, набрав 8 очков. Первой стала команда Турции, в активе которой 17 очков. Второй финишировала Хорватия (16 очков), третьим – Уэльс. На последнем месте расположилась сборная Латвии, набравшая 3 очка.