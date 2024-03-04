Сборные России и Беларуси по футболу проведут матч

Сборная России по футболу проведет свой ближайший матч с командой Сербии. Через несколько дней после этой встречи россияне сыграют с парагвайцами.

Футбольные федерации России и Беларуси договорились провести товарищескую встречу. Об этом сказано в Telegram-канале российской сборной.

Ожидается, что игра пройдет в Минске в июне этого года.

Предыдущая встреча

Последний на данный момент матч сборной России состоялся в Волгограде 20 ноября прошлого года. В той встрече российские футболисты разгромили Кубу, забив в ее ворота восемь безответных мячей.

Ближайшие матчи

Свой первый в 2024 году матч подопечные Валерия Карпина проведут в следующий четверг, 21 марта, на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Москве. Соперником станет сборная Сербии. А уже 25 марта российские футболисты проведут там же игру с национальной командой Парагвая.