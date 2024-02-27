Вестник Кавказа

"Сабах" поменял российского тренера на хорватского

Главный тренер футбольного клуба
© Фото: скриншот из видео на странице футбольного клуба “Сабах“ в соцсетях
Хорват Крунослав Рендулич назначен новым наставником бакинского "Сабаха". До недавнего времени команду тренировал российский специалист.

Азербайджанский футбольный клуб "Сабах" возглавил хорват Крунослав Рендулич. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах бакинской команды в социальных сетях.

На этом посту он сменил Мурада Мусаева, покинувшего клуб в феврале. Соглашение с 50-летним специалистом рассчитано на полтора года.

Где работал Рендулич?

Последним местом работы хорватского наставника был "Зриньски" из Боснии и Герцеговины. Под его руководством команда становилась чемпионом и обладателем кубка страны. Рендулич также впервые в истории "Зриньски" вывел его в групповой этап еврокубка.

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