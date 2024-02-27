"Сабах" поменял российского тренера на хорватского

Хорват Крунослав Рендулич назначен новым наставником бакинского "Сабаха". До недавнего времени команду тренировал российский специалист.

Азербайджанский футбольный клуб "Сабах" возглавил хорват Крунослав Рендулич. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах бакинской команды в социальных сетях.

На этом посту он сменил Мурада Мусаева, покинувшего клуб в феврале. Соглашение с 50-летним специалистом рассчитано на полтора года.

Где работал Рендулич?

Последним местом работы хорватского наставника был "Зриньски" из Боснии и Герцеговины. Под его руководством команда становилась чемпионом и обладателем кубка страны. Рендулич также впервые в истории "Зриньски" вывел его в групповой этап еврокубка.