Вестник Кавказа

Выборы президента АФФА состоятся в апреле

Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев
© Фото: сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.
В Азербайджане в скором времени сменится руководитель футбольной федерации. Нынешний глава покинет свой пост после 15 лет работы.

В пятницу, 1 марта, состоялось заседание Исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

В ходе прошедшей в Гяндже встречи было решено провести следующую отчетно-выборную Конференцию организации 2 апреля. На ней будет избран новый глава АФФА.

С 2008 года по настоящее время организацией руководит Ровнаг Абдуллаев. Ранее сегодня он объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах.

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