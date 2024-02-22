Выборы президента АФФА состоятся в апреле

В Азербайджане в скором времени сменится руководитель футбольной федерации. Нынешний глава покинет свой пост после 15 лет работы.

В пятницу, 1 марта, состоялось заседание Исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

В ходе прошедшей в Гяндже встречи было решено провести следующую отчетно-выборную Конференцию организации 2 апреля. На ней будет избран новый глава АФФА.

С 2008 года по настоящее время организацией руководит Ровнаг Абдуллаев. Ранее сегодня он объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах.