Сборная России сыграет с Парагваем в марте

Товарищеская встреча между сборными России и Парагвая состоится 25 марта. Игра пройдет на стадионе "Динамо" в Москве. Россия в марте также сыграет со сборной Сербии.

Российская сборная по футболу проведет еще одну товарищескую игру в марте, сообщает пресс-служба национальной команды.

Соперником подопечных Валерия Карпина станет сборная Парагвая. Матч состоится 25 марта на стадионе "Динамо" в Москве.

Ранее сообщалось, что российские футболисты сыграют против сборной Сербии 21 марта.

Напомним, сборная России по-прежнему отстранена от участия в международных соревнованиях. В рейтинге ФИФА она находится на 39-й строчке. Парагвайцы располагаются на 52-м месте.