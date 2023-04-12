Игорь Коротченко: Армения резко разворачивается на Запад

Опубликовано: 14:30, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Известный политический аналитик Игорь Коротченко рассказал "Вестнику Кавказа" о том, зачем Армения устраивает боестолкновения с Азербайджаном. Он обратил внимание, что Ереван действует по указке Запада и стремится в целом раскачать ситуацию на Южном Кавказе и разжечь новую войну. С той же целью команда Никола Пашиняна блокирует мирные процессы.

Армения подрывает мирные процессы на Южном Кавказе, устраивая боестолкновения на границе с Азербайджаном, - заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" генеральный директор Каспийского института стратегический исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко, комментируя совершенную накануне атаку ВС Армении на азербайджанские позиции в Лачинском районе.



Напомним, в ходе боя погибли трое азербайджанских военных и четверо армянских. Огневые точки, с которых наносились минометные удары по позициям ВС Азербайджана, были оперативно уничтожены.

Роль Запада в провокациях Армении

Игорь Коротченко в первую очередь обратил внимание на стремление Еревана использовать наблюдательную миссию Евросоюза как ширму для агрессивных вылазок против Азербайджана.



"Цель властей Армении – не допустить нормализацию обстановки на Южном Кавказе и заключение мирного договора. Это обусловлено, в первую очередь, влиянием на команду Никола Пашиняна новых западных партнеров, ведь мирный, стабильный Южный Кавказ означает бесперебойность функционирования мультимодального транспортного коридора "Север-Юг", имеющего критически важное значение для устойчивости экономики России в условиях масштабных западных санкций и полной блокады европейских логистических маршрутов по экспорту и импорту", - сказал он.



"Раскачка ситуации и перевод региона в ситуацию нового вооруженного конфликта отвечают геополитическим стремлениям Запада. Армения выступает здесь в качестве своеобразного Троянского коня, с помощью которого США, Евросоюз, Франция намерены вновь погрузить регион в хаос и не дать возможность нормальной работы транспортных маршрутов, необходимых российской экономике", - добавил эксперт.

Армения блокирует переговоры

Политический аналитик обратил внимание на блокаду Арменией всех мирных процессов в регионе. "Пашинян де-юре отказался выполнять все договоренности, которые были достигнуты и при подписании Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, и в ходе последующих встреч на высшем уровне в формате лидеров России, Азербайджана и Армении. Армения активным образом переориентируется на Запад. Этот процесс фактически принял необратимый характер, и очевидно, что этот вектор будет только усиливаться и наращиваться. Инструменты мягкой силы, которые Россия использовала в Армении, не работают, они оказались неэффективными. Все те армянские лоббисты, которые убеждали Кремль, что они могут влиять на Ереван, расписались в своей недееспособности", - указал Игорь Коротченко.



"Поэтому мы наблюдаем масштабный и одномоментный разворот Еревана на Запад, причем институционального характера. Это уже не разовые акции либо политический торг. Мы наблюдаем не только разрыв отношений с ОДКБ, но и отказ от участия в многосторонних учениях в формате ОДКБ, и отказ Армении допустить наблюдателей Организации на азербайджано-армянскую границу. Введенные туда европейские наблюдатели на самом деле являются кадровыми сотрудниками западных силовых структур и спецслужб. Мы видим активные попытки Пашиняна раскачать ситуацию в Карабахе путем вытеснения российских миротворцев и попыток ввода туда некоего иного миротворческого, то есть западного контингента под неким международным мандатом", - перечислил он признаки разворота Еревана.

Последствия разворота Армении

Главный редактор "Национальной обороны" подытожил, что Армения с одной стороны продолжает все ту же деструктивную политику, что и в предыдущие 30 лет, а с другой стороны ищет поддержки Запада для "ползучей ревизии" итогов Карабахской войны. "Армения способна попытаться спровоцировать масштабные боестолкновения в надежде при помощи западных сил надавить на Азербайджан с целью принуждения его к решениям, отвечающим задачам международного лобби армянских националистов. Однако такая политика не принесет Еревану никаких ощутимых результатов. Азербайджан достаточно четко понимает, что политико-дипломатические меры придется сочетать с точечными силовыми акциями, потому что иначе просто невозможно заставить Армению вести себя конструктивно. Кроме того, Баку не подвержен западному давлению, его невозможно заставить отказаться от национальных интересов", - заключил Игорь Коротченко.