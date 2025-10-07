Хванчкара в Грузии: регион Рача бьет рекорды по сбору винограда

Рекордное количество винограда было собрано в горах Грузии – более 3 тыс т собрали в регионе Рача. Виноград пойдет на производство знаменитой Хванчкары.

Самый большой урожай винограда собрали в регионе Рача, свыше 3 тыс т виноградных сортов Александроули и Муджуретули, объявили в грузинском Национальном агентстве вина. Это на 80% больше показателя прошлого года.

Старт сбора виноградного урожая в Грузии обычно происходит в последние дни лета – в августе в Кахети, а заканчивается в горных районах, в том числе и в Рача. В этом году там работали почти 1,5 тыс фермеров, за успехи в освоении рекордов они получат денежное поощрение в размере 23,5 млн лари. Из собранных сортов винограда Александроули и Муджуретули традиционно делают одно из самых знаменитых грузинских вин, визитную карточку Рача – вино Хванчкара.

На закупку винограда этих сортов второй год действует государственная субсидия - 4 лари за 1 кг. За весь сбор урожая было переработано 326,4 тыс т винограда.

"В этом году в Рача переработано рекордное количество винограда, что почти на 80% больше урожая прошлого года. В этом году виноград в Рача отличился исключительным качеством, что дает основания говорить о том, что рачинское вино урожая 2025 года будет исключительным и высококачественным"

– председатель Национального агентства вина Леван Мехузла

Также напомним, что в прошлом 2024 году в Грузии было собрано и переработано самое большое количество винограда за весь период с 1991 года, что составляло 320 тыс тонн.