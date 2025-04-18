Хуситы заявили о третьем подряд ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион

Хуситы запустили третью ракету по аэропорту Бен-Гурион за последние 24 часа.
Йеменские хуситы снова запустили гиперзвуковую ракету по израильскому аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Атака стала третьей за последние сутки, передают СМИ.
"Качественная военная операция ракетных войск была направлена на аэропорт в Лоде (Бен-Гурион) с использованием гиперзвуковой ракеты. Направленная на аэропорт Лод ракета стала третьей менее чем за 24 часа и успешно достигла своей цели"
– сообщение ВС хуситов
Как отмечают представители военно-политического движения, удар приостановил работу в израильской воздушной гавани.
Напомним, что в начале мая хуситы уже атаковали ракетой аэропорт в Тель-Авиве. Израиль ответил бомбардировкой позиций шиитского движения.